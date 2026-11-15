छठ उत्सव: सूर्यदेव को अर्घ्य देकर मांगी परिवार की खुशहाली

छठ पूजा: हनुमान ताल पहुंचे मंत्री काश्यप



छठ महापर्व की पूजा में रविवार शाम हनुमान ताल पर मंत्री चेतन्य काश्यप पहुंचे। उत्तर भारतीय समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने समाजजनों को शुभकामनाएं दी। मंत्री काश्यप ने कहा कि भारत पर्वो का देश है। प्रत्येक पर्व हमारी संस्कृति को समृद्ध करता है। छठ महापर्व उत्तर भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। उन्होंने इस पर्व पर समाज की उन्नति का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस दौरान आरडीए अध्यक्ष मनोहर पोरवाल, कोषाध्यक्ष पवन सोमानी, मंडल अध्यक्ष मयुर पुरोहित, महामंत्री विवेक शर्मा, संदीप मौर्य, एमआईसी सदस्य भगतसिंह भदौरिया, निशा सोमानी, देवशंकर पाण्डे, राकेश मिश्रा, रविन्द्र सिंह, अमरसिंह, दिनेश सिंह, पारसनाथ, आदित्य पाण्डे आदि उपस्थित रहे।