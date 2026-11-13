रतलाम वन विभाग का स्मृति वन बदहाल, घास में गुम फिसलपट्टी

पौधे लगाने के बाद देखरेख भूले जिम्मेदार

नगर स्मृति वन में फलदार, फूलदार और छायादार प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे। उद्देश्य था कि शहर के बीच बच्चों और परिवारों को प्रकृति के करीब समय बिताने का स्थान मिले, लेकिन नियमित सिंचाई और देखरेख नहीं होने से कई पौधे सूखने की कगार पर हैं। जो पौधे बचे हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। साफ-सफाई के अभाव में परिसर में कंटीली झाडिय़ां फैलती जा रही हैं। विडंबना यह है कि मुख्य द्वार पर अब तक नगर वन का नाम तक अंकित नहीं किया गया है।