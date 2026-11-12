मध्यप्रदेश भाजपा मनाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सप्ताह

काश्यप ने बताया कि जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल सहित केंद्र एवं प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में भव्य सांस्कृतिक जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और 16 नवंबर को खण्डवा में प्रदेश सरकार द्वारा बड़े आयोजन कर जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया जाएगा। जयंती की पूर्व संध्या पर 14 नवंबर को जनजातीय प्रतिभाओं और देवस्थानों पर स्वच्छता अभियान एवं दीप प्रज्ज्वलन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश के सभी विद्यालयों और छात्रावासों में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनेगी, जिनमें जनजातीय नायकों के शौर्य, संघर्ष और बलिदान की जानकारी दी जाएगी। जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम होंगे। 16 और 17 नवंबर को जनजातीय छात्रावासों में युवाओं के साथ सीधा संवाद एवं संपर्क अभियान चलाया जाएगा। 18 से 20 नवंबर तक प्रदेश के जनजातीय विकासखंडों के चयनित ग्रामों में ‘जनजातीय गौरव चौपाल’ आयोजित की जाएंगी। भाजपा का उद्देश्य जनजातीय गौरव सप्ताह को केवल एक आयोजन तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज की अस्मिता, स्वाभिमान, संस्कृति, लोककला, परंपराओं और अधिकारों के प्रति व्यापक जनजागरण करना है। पत्रकार वार्ता हम सभी का दायित्व है कि भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय समाज के सभी महान नायकों के संघर्ष, बलिदान और योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं तथा उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। मोर्चा जिलाध्यक्ष गोविन्द डामर ने इस मौके पर जिले में ब्लॉक स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। आभार मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दिलीप मकवाना ने माना।