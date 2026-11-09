12 घंटे तक लाश को कार में लेकर घुमते रहे, जामड के पास लगाया ठिकाने

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 5 नवंबर की रात्रि जन्मदिन की पार्टी के दौरान रितेश का अन्य युवकों से विवाद हुआ था। आरोपियों ने बताया कि विवाद के बाद वे रितेश को शराब पिलाने के बहाने विरियाखेड़ी स्थित ईंट भट्टे पर ले गए। यहां फिर से विवाद किया तथा चाकू से गले, पेट एवं पीठ पर कई वार किए। इससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अपने दोस्त चार पहिया वाहन बुलाया गया। उसे बताया कि किसी को अस्पताल ले जाना है। शव को वाहन की डिक्की में रखकर निकले तो शव फैंकने की जगह ढूंढते रहे। वे इस चक्कर में मंदसौर तरफ भी पहुंच गए किंतु कहीं सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला तो वापस रतलाम आ गए। करीब 10 से 12 घंटे तक वे कार की डिक्की में शव रखकर अलग-अलग स्थानों पर घुमते रहे। आखिर में 6 नवंबर की दोपहर में झामण क्षेत्र में अंदर की ओर सुनसान स्थान पर फेंककर छिपा कर धार तरफ रवाना हो गए।