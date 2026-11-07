दीपावली को सामान्यत: खुशियों, उल्लास और समृद्धि का पर्व माना जाता है। बच्चे आतिशबाजी और मिठाइयों का आनंद लेते हैं, परिवार एक-दूसरे से मिलते हैं, घरों में पूजा होती है और हर तरफ उत्सव का माहौल रहता है। लेकिन इस उत्सव के बीच जीवन का एक पक्ष ऐसा भी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई परिवार ऐसे होते हैं, जिनके लिए त्योहार किसी प्रियजन की कमी को और गहरा कर देते हैं।घर में जिस व्यक्ति के बिना कभी त्योहार की कल्पना नहीं की जाती थी, उसके न होने पर वही उत्सव अधूरा महसूस होता है। उसकी पसंद के पकवान, पूजा की परंपराएं, परिवार के साथ बिताए पल और छोटी-छोटी बातें याद आती हैं। ऐसे में खुशियों के पर्व पर स्मृतियों का आना स्वाभाविक है। आलोट में मुक्ति धाम पर दीप जलाने की पहल ने इन भावनाओं को सम्मान देने का अवसर उपलब्ध कराया। यह आयोजन इस बात का भी प्रतीक बना कि उत्सव केवल हंसी-खुशी मनाने का नाम नहीं है। उसमें संवेदनाओं, रिश्तों और कृतज्ञता के लिए भी जगह होनी चाहिए। जीवन में जिन लोगों ने हमें प्रेम दिया, जिनके कारण हमारा अस्तित्व और परिवार की परंपराएं समृद्ध हुईं, उन्हें याद करना भी उत्सव का ही एक रूप है।