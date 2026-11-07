सफर के बीच छिन गया मां का मोबाइल, रेलवे कर्मचारियों ने लौटाई चेहरे की मुस्कान

इस घटना में टिकट चेकिंग स्टाफ की भूमिका केवल ड्यूटी तक सीमित नहीं रही। कर्मचारियों ने एक परेशान महिला यात्री की स्थिति को समझते हुए तत्काल मदद की। खास बात यह रही कि दिव्यांग बेटे के साथ सफर कर रही महिला को लंबी कानूनी प्रक्रिया और मोबाइल की तलाश के लिए अकेले परेशान नहीं होना पड़ा। कर्मचारियों की सक्रियता से यात्रा के दौरान ही मोबाइल बरामद हो गया और आरोपी को भी पकड़ लिया गया। रतलाम मंडल रेल प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। मंडल के कर्मचारियों की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया कि ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सतर्कता और समय पर उठाया गया कदम कितना महत्वपूर्ण है। एक महिला यात्री के लिए यह सिर्फ मोबाइल वापस मिलने की बात नहीं थी, बल्कि अनजान सफर में मुश्किल घड़ी के दौरान मदद के लिए आगे आए रेलवे कर्मचारियों से मिला भरोसा भी था।