एमडी तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, 110 ग्राम ड्रग्स के साथ तीन गिरफ्तार

बेड़दा चौकी के हेड कांस्टेबल गजेंद्रसिंह झाला ने बताया हादसा गुरुवार की शाम करीब सात बजे का है। जामुडिय़ा निवासी कालू पिता गौतमाखराड़ी (41) ने शाम को शराब पी। काफी शराब पीने के बाद वह छत पर चला गया। वहां से संतुलन बिगडऩे से नीचे आ गिरा। कालू की पत्नी और पड़ौसी उसे बेहोशी की हालत में बेड़दा अस्पताल ले गए। यहां से उसे रतलाम रैफर किया किंतु सरवन पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।