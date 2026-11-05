रतलाम धनतेरस: ब्रह्ममुहूर्त में करेंगे भक्त महालक्ष्मी के श्रृंगार दर्शन

धनतेरस से भाईदूज तक पांच दिन श्रद्धालु इस अद्भुत शृंगार के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के अश्विनी पुजारी के अनुसार धनतेरस पर सुबह 5 बजे पट खुलेंगे। आरती के बाद महिला श्रद्धालुओं को अभिमंत्रित कुबेर पोटली वितरित की जाएगी। पांच दिन तक 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था रहेगी। सुबह 5, 8 और रात 8 बजे आरती होगी, जबकि रूप चतुर्दशी की रात 12 बजे विशेष आरती होगी। अब तक 2500 से अधिक श्रद्धालु पंजीयन करा चुके हैं। शृंगार में नकद राशि अर्पित करने के लिए करीब 500 श्रद्धालु कतार में हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और पुलिस जवान तैनात रहेंगे।