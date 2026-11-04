रतलाम में स्वामित्व रजिस्ट्री: तीन तहसीलदारों को कलेक्टर ने थमाए नोटिस

इन कामों की भी कि समीक्षा

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों की तैयारियों, नशा विरोधी अभियान, नारकोटिक्स नियंत्रण और खाद-बीज के भंडारण एवं वितरण की भी समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग को जिले में नशा मुक्ति के लिए काम कर रही संस्थाओं की जानकारी जुटाकर राज्य स्तर पर भेजने के निर्देश दिए। वीसी में डीआईजी निमिष अग्रवाल, कलेक्टर अजय कटेसरिया, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।