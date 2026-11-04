120 किमी से अधिक रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, टीही-धार ट्रैक का सुरक्षा परीक्षण 5 नवंबर से

तेज रफ्तार परीक्षण के दौरान ट्रैक के पास नहीं जाएं

रेलवे ने निरीक्षण और गति परीक्षण को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों और आम नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। रतलाम मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षण के दौरान रेल इंजन तेज गति से दौड़ेगा। ऐसे में रेलवे ट्रैक के आसपास जाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। रेलवे ने लोगों से ट्रैक से पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अपने मवेशियों को भी रेलवे लाइन के नजदीक नहीं आने देने की अपील की है। संभावित दुर्घटनाओं और जान-माल की हानि से बचने के लिए रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने को कहा है। अब सबकी नजर 5 और 6 नवंबर के निरीक्षण पर है। विद्युतीकरण की तकनीकी जांच के बाद रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण और गति परीक्षण टीही-धार रेलखंड की अगली परिचालन संबंधी तैयारी का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा।