शहर में नहीं थम रहा पटाखों का अवैध कारोबार

डीडीनगर थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया मुखबीर से सूचना मिली कि जितेंद्र उर्फ जीतू कुमावत नामक सैफी नगर निवासी ने अपने मकान की सीढिय़ों के नीचे अवैध रूप से पटाखे बेचने के लिए रखे है और बैच रहा है। इस सूचना पर पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचकर दबिश दी तो वहां से बड़ी मात्रा में विभिन्न कंपनियों के विभिन्न क्षमता के पटाखें जब्त हुए। जीतू नामक व्यक्ति से पटाखों के लाइसेंस के बारे में पूछने पर उपलब्ध नहीं करवा पाया। साथ ही आवासीय क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ की बिक्री करते पाया गया। इस पर सभी पटाखें जब्त कर लिए गए। जब्त पटाखों की कीमत 21636 रुपए आंकी गई।