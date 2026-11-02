रतलाम की देशी ग्रेडेड गिर गाय दूध में अव्वल

इन्होंने भी मारी बाजी

ग्राम बिरमावल में अमृतलाल पाटीदार की साहिवाल गाय ने प्रतिदिन 10.95 लीटर दूध देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ग्राम करिया में नंदकिशोर पाटीदार की ग्रेडेड साहिवाल गाय ने 9.885 लीटर दूध देकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं खामरिया में धरम कुँवर की गिर गाय ने 14.88 लीटर औसत उत्पादन के साथ बाजी मारी। देशी गोवंश संवर्धन में रतलाम के 12 पशुपालकों ने मारी बाजी, 7 लाख के पुरस्कार मिलेंगे, सुखेड़ा के मुकेश परमार की गाय ने दिया रोजाना 17.23 लीटर दूध, चार वृंदावन ग्रामों में प्रतियोगिता हुई ।