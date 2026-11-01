1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

रतलाम में दुष्कर्म केस से बचाने रचा फर्जी दस्तावेजों का खेल, पिता समेत चार पर केस

न्यायालय की जांच में जन्म प्रमाण पत्र निकला जाली, गवाहों के हस्ताक्षर भी मिले, आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण, न्यायालय के निर्देश पर जन्म प्रमाण पत्र की जांच कराई गई।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Updated: 1 Nov 2026, 10:09 PM IST

rajasthan high court big order Merit will be decided afresh in SI recruitment 2016

Rajasthan : फाइल फोटो पत्रिका।

रतलाम। जिले के जावरा में बेटे को दुष्कर्म के मामले में बचाने के लिए कथित तौर पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाना पिता सहित चार लोगों को भारी पड़ गया।

न्यायालय में दस्तावेज की जांच के दौरान प्रमाण पत्र जाली पाए जाने पर चारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद जावरा शहर पुलिस ने कार्रवाई की है।

कथित रूप से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया
शहर थाना प्रभारी मनोज कटारिया ने बताया कि सोमेश माली को वर्ष 2020 में दुष्कर्म के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में विचाराधीन है। इसी दौरान आरोपी को बचाने के उद्देश्य से उसके पिता शंकरलाल माली द्वारा कथित रूप से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया, ताकि उसकी उम्र से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें।

रतलाम में उत्साह से मना मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस

ये भी पढ़ें
Madhya Pradesh Foundation Day in Ratlam

जांच में प्रमाण पत्र जाली पाया
इस प्रमाण पत्र पर भेरूलाल माली और बद्रीलाल माली ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद उसकी वैधता पर सवाल उठे। न्यायालय के निर्देश पर जन्म प्रमाण पत्र की जांच कराई गई। जांच में प्रमाण पत्र जाली पाया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित चारों व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने सोमेश माली, उसके पिता शंकरलाल माली तथा दोनों गवाह भेरूलाल माली और बद्रीलाल माली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

न्यायालय की जांच में खुला फर्जीवाड़ा
वर्ष 2020 में दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार हुआ था सोमेश माली।
बेटे को बचाने के लिए पिता पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप।
दो लोगों ने प्रमाण पत्र पर गवाह के रूप में किए थे हस्ताक्षर।
न्यायालय के निर्देश पर जांच में दस्तावेज जाली पाया गया।
न्यायालय के आदेश पर पिता, बेटे और दोनों गवाहों पर केस दर्ज।

रतलाम में गरीबों के गेहूं में कंकड़-पत्थर, वितरण पर उठे सवाल

ये भी पढ़ें
Ratlam Breaking News PDS

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 10:09 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में दुष्कर्म केस से बचाने रचा फर्जी दस्तावेजों का खेल, पिता समेत चार पर केस

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

रवि पुष्य पर रतलाम बाजार में बरसा 55 करोड़ का धन, हर सेक्टर में खरीदारी की चमक

ratlam gold market
रतलाम

रतलाम में उत्साह से मना मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस

Madhya Pradesh Foundation Day in Ratlam
रतलाम

3 लाख रुपये के बिना लाइसेंस के पटाखे पकड़ाए

Ratlam Illegal Firecrackers Seized
रतलाम

नोटों की आभा से दमका मां महालक्ष्मी का दरबार, रतलाम में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू

Mahalakshmi Temple Decoration
रतलाम

रतलाम में बंद कमरे में धर्मसभा, बीमारी-दर्द दूर होने का दिया जा रहा था भरोसा

Ratlam Religious Conversion Allegations
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.