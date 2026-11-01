रतलाम में दुष्कर्म केस से बचाने रचा फर्जी दस्तावेजों का खेल, पिता समेत चार पर केस

जांच में प्रमाण पत्र जाली पाया

इस प्रमाण पत्र पर भेरूलाल माली और बद्रीलाल माली ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद उसकी वैधता पर सवाल उठे। न्यायालय के निर्देश पर जन्म प्रमाण पत्र की जांच कराई गई। जांच में प्रमाण पत्र जाली पाया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित चारों व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने सोमेश माली, उसके पिता शंकरलाल माली तथा दोनों गवाह भेरूलाल माली और बद्रीलाल माली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।