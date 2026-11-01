3 लाख रुपये के बिना लाइसेंस के पटाखे पकड़ाए, रतलाम में पुलिस 46 कार्टून किए जब्त

पूछताछ में गांधी ने दुकान विकास पिता अशोक मेहता निवासी रावटी को किराए पर देना बताया। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। विनोद गांधी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। जब्त पटाखों को सुरक्षा की दृष्टि से थाने के मालखाने में जमा कराया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी मनीष डावर, उपनिरीक्षक मोहम्मद इरफान खान, आरक्षक अवधेश परमार, बहादुर डांगी, प्रेम कटारा सहित पुलिस स्टाफ की भूमिका रही।