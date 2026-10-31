रतलाम महालक्ष्मी के शृंगार में विदेशी करेंसी

रतलाम। विश्व प्रसिद्ध माणकचौक महालक्ष्मी मंदिर पर शनिवार सुबह अचानक कलेक्टर और एसपी पहुंच गए। माणक चौक स्थित प्राचीन श्रीमहालक्ष्मी मंदिर में आस्था और श्रद्धा ते अनूठे नजारे का अवलोकन किया। भारतीय मुद्रा के नोटों की लडिय़ों के साथ विदेशी करेंसी से सजा मां महालक्ष्मी का दरबार भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।



हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु नोटों की गड्डियां लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। धनतेरस पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए शुक्रवार को कलेक्टर अजय कटेसरिया और एसपी अमित कुमार ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।