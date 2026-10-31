उज्जैन की एसडीआरएफ टीम भी नहीं ढूंढ पाई सोनू को

सोनू के बड़े भाई दानसिंह ने बताया कि सोनू करीब छह साल से उज्जैन वाले के झूले पर काम कर रहा है। पास के झूले के कर्मचारी रामा से उसकी दोस्ती थी। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब साढ़े 12 बजे रामा का फोन आया कि सोनू लापता हो गया। इस पर माता-पिता, मौसी सहित अन्य के साथ दानसिंह रतलाम पहुंचे तो पता चला कि वह झाली तालाब में कूदा था। किनारे पर ही उसका मोबाइल फोन, कपड़े, चप्पल, पर्स आदि थे। रामा ने यह नहीं बताया था कि सोनू तालाब में कूद गया है। एसडीआरएफ की टीम दिनभर से रस्सी से तालाब में सोनू को ढूंढने का काम कर रही है। हमने और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बताया भी कि तालाब बहुत गहरा है और छोटी सी रस्सी से कैसे तल तक ढूंढेंगे किंतु हमारी नहीं सुनी गई।