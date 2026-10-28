28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

नौ दिन गरबा खेला, 800 मातृ शक्तियों को हेलमेट का पुरस्कार

श्री राम नवयुवक मंडल का 38वां पुरस्कार वितरण एवं महाप्रसादी समारोह संपन्न, 800 को हेलमेट 400 महिलाओं एवं बालिकाओं को रामलला की तस्वीर भेंट की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Kamal Singh

Updated: 28 Oct 2026, 9:33 PM IST

ratlam news

हेलमेट प्रदान करते हुए अतिथि।

रतलाम. श्री राम नवयुवक मंडल की तरफ से नवरात्र पर्व के दौरान गरबोत्सव का आयोजन मंदिर परिसर किया गया। नौ दिनों तक चले उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने गरबा खेलकर मां की आराधान की। अब गरबा उत्सव समिति के माध्यम से 38वें पुरस्कार वितरण एवं महाप्रसादी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नौ दिवसीय गरबा उत्सव के दौरान गरबा रास प्रस्तुत करने वाली सर्वसमाज की 800 से अधिक मातृ शक्तियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 400 महिलाओं एवं बालिकाओं को भगवान श्री रामलला की तस्वीर भेंट की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रों, ट्रैफिक डीएसपी आनंद स्वरूप सोनी एवं औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी अमित कुमार कोरी उपस्थित रहे। मंच के संरक्षक बजरंग पुरोहित, शैलेंद्र डागा, नंदकिशोर शर्मा, जितेंद्र जाट, संस्था अध्यक्ष एवं पार्षद पप्पू पुरोहित, पार्षद निशा सोमानी, पवन सोमानी सहित संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्तियां एवं वरिष्ठ जन मौजूद रहे।

इसलिए बांटे हेलमेट

अपराधियों ने पुलिसकर्मी से सांठगांठ कर की थी शराब दुकान में लूट की वारदात

ये भी पढ़ें
ratlam news

समारोह में हेलमेट वितरण के पीछे सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा का विशेष संदेश भी दिया गया। आयोजकों ने बताया कि राम मंदिर परिसर से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं का पूर्व में सड़क दुर्घटना के दौरान हेलमेट पहनने के कारण जीवन सुरक्षित बच गया था। इसी घटना से प्रेरित होकर इस वर्ष गरबा उत्सव में शामिल मातृ शक्तियों को हेलमेट वितरित करने का निर्णय लिया गया, ताकि महिलाओं में भी यातायात नियमों एवं हेलमेट के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़े।

भगवान श्री रामलला की तस्वीर भेंट करने का उद्देश्य श्रद्धालुओं में धार्मिक आस्था और प्रभु श्रीराम के प्रति श्रद्धाभाव को प्रोत्साहित करना रहा। नौ दिवसीय गरबा उत्सव में उत्साहपूर्वक सहभागिता करने वाली मातृशक्तियों को पुरस्कार प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम का संचालन धीरज प्रजापत ने किया तथा आभार निलेशबोराना ने व्यक्त किया। यह जानकारी एमआईसी सदस्य एवं पार्षद पप्पू पुरोहित ने दी।

आलोट में चार महिलाओं से 60 किलो डोडाचूरा जब्त, कीमत 9.11 लाख रुपये

ये भी पढ़ें
ratlamnews

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 9:33 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / नौ दिन गरबा खेला, 800 मातृ शक्तियों को हेलमेट का पुरस्कार

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेडिकल कॉलेज में औपचारिकता, बोर्ड फिर उल्टा

Medical College news
रतलाम

रतलाम में चोरी करने वाले जीजा-साले का पुराना रिकॉर्ड चौंकाने वाला, एक पर 12 तो दूसरे पर 4 केस दर्ज

Jewellers Shop Theft Case
रतलाम

रतलाम में पहले मासूम की जान गई, अब महिला पर हमला बेहोश

dog attack Ratlam breaking news
रतलाम

अपराधियों ने पुलिसकर्मी से सांठगांठ कर की थी शराब दुकान में लूट की वारदात

ratlam news
रतलाम

आलोट में चार महिलाओं से 60 किलो डोडाचूरा जब्त

ratlamnews
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.