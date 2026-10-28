नौ दिन गरबा खेला, 800 मातृ शक्तियों को हेलमेट का पुरस्कार

रतलाम. श्री राम नवयुवक मंडल की तरफ से नवरात्र पर्व के दौरान गरबोत्सव का आयोजन मंदिर परिसर किया गया। नौ दिनों तक चले उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने गरबा खेलकर मां की आराधान की। अब गरबा उत्सव समिति के माध्यम से 38वें पुरस्कार वितरण एवं महाप्रसादी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नौ दिवसीय गरबा उत्सव के दौरान गरबा रास प्रस्तुत करने वाली सर्वसमाज की 800 से अधिक मातृ शक्तियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 400 महिलाओं एवं बालिकाओं को भगवान श्री रामलला की तस्वीर भेंट की गई।