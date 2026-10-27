27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

अपराधियों ने पुलिसकर्मी से सांठगांठ कर की थी शराब दुकान में लूट की वारदात

शिवगढ में बस स्टैंड स्थित दुकान में गत 23 अक्टूबर को हुए लूटकांड और मारपीट मामले में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इनका साथ देने वाला पुलिसकर्मी भी पाया गया है। पुलिस ने पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Kamal Singh

Updated: 27 Oct 2026, 9:50 PM IST

ratlam news

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

रतलाम. शिवगढ़ में शराब दुकान में घुसकर लूट की वारदात में पुलिस छह आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के सामने चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है। इनके साथ ही सातवें आरोपी के रूप में थाने के एक पुलिसकर्मी बिल्लरसिंह की मिलीभगत भी सामने आई है। पुलिस ने अपने ही थाने के आरक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। आरोपियों ने दुकान को खोलकर वहां मौजूद मैनेजर और सेल्समैन से मारपीट कर मोबाइल फोन भी लूटा था। पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जहां से सभी को जेल भेज दिया।

यह थी घटना

दुकान के मैनेजर धर्मेन्द्र पिता मोतीलाल जाट (33) निवासी ग्राम पंथ पिपलाई इन्दौररोड़ उज्जैन ने पुलिस को बताया था कि 23 अक्टूबर की रात करीब सवा नौ से साढ़े नौ बजे के बीच आरोपी पीयूष, नानू, कार्तिक अपने अन्य साथियों के साथ बस स्टैंड स्थित देशी-अंग्रेजी शराब की दुकान का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और सेल्समैन सुशील तिवारी व उनके साथ गेती के हत्थे, सीमेंट के ब्लॉक (पत्थर), शराब बोतल व हाथ मुक्कों से मारपीट कर दुकान में तोडफ़ोड़ की। जाते समय मोबाइल लूट कर ले गए।

आरोपियों के साथ मिला हुआ था आरक्षक

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने शराब दुकान शिवगढ़ में वारदात को अंजाम दिया। इसकी प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए उससे पुलिस अफसर भी चौंक गए। इन आरोपियों के साथ थाने में पदस्थ आरक्षक बिल्लरसिंह की संलिप्तता पाई गई। शुरुआत में गिरफ्तार चार आरोपियों ने पूछताछ में आरक्षक बिल्लरसिंह की संलिप्तता बताई। पुलिस अफसर चौंक गए। बिल्लरसिंह से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो संंल्पिता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है।

ये हुए गिरफ्तार

टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जय पिता शरद खरं (24) निवासी मदिनामजिस्द के सामने गली हाट रोड, नानू उर्फ अनिल पिता सोहन देवदा निवासी राजेन्द्र नगर, कार्तिक उर्फ ओम प्रकाश पिता जगदीश मौर्य (32) निवासी दीनदयाल नगर, पीयूष उर्फ पुष्पेन्द्र पिता अंबालाल रोजे (25) निवासी सुभाषनगर, बल्लू उर्फ प्रताप पिता सोहन सिंह (21) निवासी बजरंग नगर और हर्ष उर्फ हर्षवर्धन (24) निवासी रतलाम से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया। इन से घटना में प्रयुक्त तीन स्कूटर बरामद कर लिए गए हैं।

अपह्त नाबालिग 24 घंटे में दस्तयाब

माणकचौक पुलिस ने अपहृत नाबालिक को 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। उसे पीडि़त परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। पीडि़त ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके नाबालिक भतीजे को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर तुरंत उसकी खोजबीन शुरू की और सफलता मिल गई। मायूस हुए परिजन अपने बच्चे को वापस पाकर खुश हो गए।

आइएएस वैशाली जैन विद्यार्थियों को दिया सफलता का मंत्र

ये भी पढ़ें
ratlam news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 9:50 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / अपराधियों ने पुलिसकर्मी से सांठगांठ कर की थी शराब दुकान में लूट की वारदात

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम में पहले मासूम की जान गई, अब महिला पर हमला बेहोश

dog attack Ratlam breaking news
रतलाम

आलोट में चार महिलाओं से 60 किलो डोडाचूरा जब्त

ratlamnews
रतलाम

पासपोर्ट बनवाने में छोटी चूक भी बनेगी बड़ी बाधा, दस्तावेजों का मिलान जरूरी

Passport Update Latest news
रतलाम

गुलाब चक्कर पर लगेगा शुल्क, अब मुफ्त कार्यक्रमों का दौर थमेगा

Latest News Gulab Chakkar
रतलाम

ट्रेन में यात्रा के दौरान सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख की सुरक्षा योजना आज से शुरू

railways decision yoganagari and jammu tawi ajmer trains run changed route
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.