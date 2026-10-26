26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

ट्रेन में यात्रा के दौरान सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख की सुरक्षा योजना आज से शुरू

27 अक्टूबर से लागू होगी सुविधा, ई-टिकट की तरह आरक्षण कार्यालयों में भी मिलेगा विकल्प; डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Updated: 26 Oct 2026, 9:59 PM IST

railways decision yoganagari and jammu tawi ajmer trains run changed route

Rajasthan : फाइल फोटो पत्रिका

रतलाम। रेलवे काउंटर से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अब सफर के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा पाने का विकल्प मिलेगा। भारतीय रेल 27 अक्टूबर से वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का विस्तार कर रही है। इसके तहत आरक्षण कार्यालयों से टिकट लेने वाले पात्र यात्री भी महज 45 पैसे प्रति यात्री के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर चुन सकेंगे। अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। इस बदलाव से काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा के दौरान संभावित दुर्घटना के जोखिम के विरुद्ध बीमा सुरक्षा लेने का अवसर मिलेगा।

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, यह बीमा पूरी तरह वैकल्पिक होगा। यानी यात्रियों पर इसे लेना अनिवार्य नहीं है। जो यात्री बीमा लेना चाहेंगे, उन्हें टिकट बुकिंग के समय इसका विकल्प चुनना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर देना और टिकट किराये के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य रहेगा। प्रीमियम सभी करों सहित प्रति यात्री 45 पैसे निर्धारित किया गया है।

मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 10 लाख रुपए तक

योजना के तहत रेल दुर्घटना या अन्य अधिसूचित अप्रिय घटना में बीमित यात्री की मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 7.50 लाख रुपए तक की राशि निर्धारित है। दुर्घटना में चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने के खर्च के लिए दो लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए 10 हजार रुपए तक का लाभ भी मिल सकेगा। हालांकि, बीमा राशि का भुगतान पॉलिसी की शर्तों और संबंधित घटना की पात्रता के आधार पर होगा।

कन्फर्म, आरएसी और आंशिक कन्फर्म टिकट भी पात्र

यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। टिकट बुकिंग के समय कन्फर्म, आरएसी अथवा आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले पात्र यात्री बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। एक ही पीएनआर पर बुक किए गए सभी पात्र यात्रियों पर बीमा लागू होगा। पांच वर्ष से कम आयु के वे बच्चे, जिनकी बुकिंग बिना बर्थ या सीट के की गई है, योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे। वहीं, पांच से 11 वर्ष की आयु के बच्चे बर्थ के साथ या बिना बर्थ के भी पात्र होंगे। यात्रियों को टिकट बुक कराने से पहले अपनी पात्रता और बीमा संबंधी शर्तों की जानकारी लेनी होगी।

आरक्षण फॉर्म में बदलाव, काउंटर पर मिलेगी जानकारी

योजना लागू करने के लिए आरक्षण फॉर्म में आवश्यक संशोधन किया गया है। संशोधित फॉर्म पश्चिम रेलवे के सभी आरक्षण कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा। काउंटरों पर उद्घोषणाओं के माध्यम से यात्रियों को बीमा विकल्प, मोबाइल नंबर देने और डिजिटल भुगतान की अनिवार्यता की जानकारी दी जाएगी। आरक्षण कर्मचारी भी इच्छुक यात्रियों को प्रक्रिया समझाएंगे।

पॉलिसी मोबाइल पर, दावा बीमा कंपनी के जिम्मे

टिकट बुक होने के बाद बीमा पॉलिसी का विवरण यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से संबंधित बीमा कंपनी की वेबसाइट पर नामांकन से जुड़ी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। पॉलिसी जारी करने और बीमा दावों का निपटारा करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे आरक्षण कार्यालय से टिकट लेते समय बीमा का लाभ लेने के इच्छुक होने पर संशोधित फॉर्म में विकल्प स्पष्ट रूप से दर्ज करें। साथ ही, मोबाइल नंबर और डिजिटल भुगतान संबंधी शर्तें पूरी करें, ताकि निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा सुविधा का लाभ मिल सके।

MP में रेल हादसा, मंदसौर स्टेशन पर पटरी से उतरी टावर वैगन, रेल यातायात ठप

ये भी पढ़ें
Rail accident tower wagon derailed train traffic disrupted

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 9:59 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / ट्रेन में यात्रा के दौरान सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख की सुरक्षा योजना आज से शुरू

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर-दाहोद रेल लाइन की टनल में दौड़ी टॉवर वेगन, निर्माण ने पकड़ी रफ्तार

indore dahod rail line latest news
रतलाम

गाड़ी में बैठने की बात कहते रहे एसडीएम-तहसीलदार, 20 किमी पैदल चलने की जिद पर अड़े सैलाना के स्टूडेंट

students from sailana insist on walking 20 km
रतलाम

रतलाम के चम्बल उपकेंद्र पर लगी आग, जंपर चले, तार टूटे

Electricity Distribution Company news ratlam
रतलाम

रतलाम में अनूठी पहल, बेटियों को मिला सुरक्षा का उपहार

Helmets as a gift Traffic Police news ratlam
रतलाम

हिट एंड रन : 43 पीडि़तों को पुलिस ने दिलाई 39.50 लाख की सहायता

ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.