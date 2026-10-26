MP में रेल हादसा, मंदसौर स्टेशन पर पटरी से उतरी टावर वैगन, रेल यातायात ठप

Tower wagon derailed: मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बड़ा रेल हादसा सोमवार सुबह बड़ा रेल हादसा (Rail accident) होने से बच गया। मंदसौर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को रेलवे ट्रैक के रखरखाव कार्य के दौरान टावर वैगन पटरी से उतर गई। हादसे के बाद रेल यातायात ठप हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। वैगन को पटरी पर लाने और रेल यातायात बहाल करने के प्रयास किए जाने की संभावना है।