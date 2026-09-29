100 से ज्यादा साइबर ठगी, 11 करोड़ से अधिक रकम, जयपुर से बिहार तक दबिश, मंदसौर पुलिस ने दबोचा गिरोह

Mandsaur News : साइबर ठगी के खिलाफ मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत 6 आरोपियों को राजस्थान और बिहार से दबोचा है। शुरुआती जांच के अनुसार, गिरोह ने देश के अलग - अलग राज्यों में 100 से ज्यादा साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने और 11 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है।