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मंदसौर

100 से ज्यादा साइबर ठगी, 11 करोड़ से अधिक रकम, जयपुर से बिहार तक दबिश, मंदसौर पुलिस ने दबोचा गिरोह

Cyber Fraud : सायबर अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। अंतर्राज्जीय साइबर ठगों को देश के अलग-अलग राज्‍यों से मंदसौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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मंदसौर

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Mohammad Faiz Mubarak

Sep 29, 2026

Cyber Fraud

मंदसौर पुलिस ने साइबर ठगों को पकड़ा (फोटो सोर्स: Patrika)

Mandsaur News : साइबर ठगी के खिलाफ मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत 6 आरोपियों को राजस्थान और बिहार से दबोचा है। शुरुआती जांच के अनुसार, गिरोह ने देश के अलग - अलग राज्यों में 100 से ज्यादा साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने और 11 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

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Updated on:

29 Sept 2026 04:38 pm

Published on:

29 Sept 2026 04:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / 100 से ज्यादा साइबर ठगी, 11 करोड़ से अधिक रकम, जयपुर से बिहार तक दबिश, मंदसौर पुलिस ने दबोचा गिरोह

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दर्शन के लिए जा रहे खाटूश्याम के 3 भक्तों ने गंवाई जान, मंदसौर में हुआ हादसा

खाटूश्याम दर्शन के लिए जा रहे 3 भक्तों की मौत, मंदसौर में हुआ हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब खाटूश्याम दर्शन के लिए जा रही कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। मृतकों में तीन गुड़गांव (गुरुग्राम) निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि एक मृतक राजस्थान के अलवर का रहने वाला था। मंदसौर में हुआ कार हादसा
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