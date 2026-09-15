दर्शन के लिए जा रहे खाटूश्याम के 3 भक्तों ने गंवाई जान, मंदसौर में हुआ हादसा

Car Accident In Mandsaur : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब खाटूश्याम दर्शन के लिए जा रही कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। मृतकों में कुछ लोग गुड़गांव (गुरुग्राम) निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि एक मृतक राजस्थान के अलवर का रहने वाला था।