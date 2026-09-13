एमपी के युवक गुजरात में उतार रहे थे नशीले पदार्थ की बड़ी खेप

मंदसौर के 'लाला' के इशारे पर अहमदाबाद आए

प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे मंदसौर की इंदिरा कॉलोनी निवासी इमरान पठान उर्फ लाला के कहने पर ड्रग्स की खेप लेकर अहमदाबाद आए थे। यहां पहुंचने के बाद उन्हें मोबाइल के जरिए लाला के संपर्क में रहना था और उसके बताए व्यक्ति को ड्रग्स की डिलीवरी सौंपनी थी। अब क्राइम ब्रांच यह पता लगाने में जुटी है कि अहमदाबाद में खेप की डिलीवरी कहां होनी थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस ड्रग्स के स्रोत और संभावित खरीदारों तक पहुंचने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।