रतलाम मौसम विभाग मानसून अलर्ट

सुबह से शाम में 20 मिमी बरसा

शहर में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो चुका हैं। रविवार सुबह से शाम तक 20 मिमी बारिश दर्ज की गई। देर शाम तक रिमझिम तो कभी तेज बौछारों का सिलसिला जारी था। दिन का तापमान 30.6 डिग्री और रात का 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



कीट नियंत्रण के लिए ये करें उपाय

कृषि विज्ञान केंद्र, रतलाम ने सोयाबीन फसल में वर्तमान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों के लिए महत्त्वपूर्ण सलाह जारी की है। केंद्र ने किसानों से विभिन्न कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करने और प्रकोप दिखाई देने पर समय पर नियंत्रण उपाय अपनाने का अनुरोध किया है। प्रमुख कीटों में फली छेदक, तम्बाकू की इल्ली, बिहार हेयरी कैटरपिलर और तना मक्खी व सफेद मक्खी शामिल हैं। नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, एमामेक्टिन बेंजोएट जैसे रसायनों के छिडक़ाव की सिफारिश की गई है। रोगों में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, एन्थ्रेक्नोज और पीला मोजेक/सोयाबीन मोजेक प्रमुख हैं। इनके नियंत्रण हेतु फ्लक्सापायरोक्साड, टेबुकोनाजोल, कार्बेन्डाजिम जैसे फफूंदनाशकों के उपयोग की सलाह दी गई है।