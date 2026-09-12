अधूरे कामों पर खर्च कर दिए 35.83 लाख रुपए, अब हुई वसूली

मनरेगा योजना लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में काम शुरू करवाए गए। इनमें ग्रामीणों को काम देकर मजदूरी देना था जिससे साल में उन्हें कहीं काम नहीं मिले तो ग्राम पंचायत कुछ काम करवाकर उन्हें भुगतान कर सके। इसी योजना में सैंकड़ों ऐसे कार्य भी रहे हैं जिनमें भुगतान तो ग्राम पंचायतों ने कर दिया किंतु काम अधूरा ही पड़ा है। कई जगह केवल कागजों में काम शुरू करवाकर भुगतान कर दिया गया जबकि असल में कोई काम नहीं हो पाया था। इन्हीं कामों की राशि वसूली गई है।