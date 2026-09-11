रतलाम में पुलिस को मिली एनडीपीएस जब्त करने में बड़ी सफलता

रतलाम। जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अब केवल छोटे तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही है। सप्लाई की कड़ी से लेकर ड्रग्स निर्माण और बड़े नेटवर्क तक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सितंबर 2024 से अब तक की कार्रवाई में रतलाम पुलिस ने 224 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज कर 617 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अफीम, डोडाचूरा, ब्राउन शुगर, एमडी ड्रग्स और गांजा सहित बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 24 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है।