महिला की धारदार हथियार से सिर पर वार कर नृशंस हत्या

शिवगढ़ पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार सूचना शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे गांव के ही अन्नू डामर नाकक युवक ने पुलिस को दी। सूचनाकर्ता के अनुसार महिला देवीबाई अपने घर के बरामदे में पलंग के पास खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से उसके सिर और शरीर पर अन्य जगह भी चोंटों के निशान मिले हैं किंतु सिर में गहरा घाव होने और ज्यादा खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस सूत्र बताते हैं कि महिला घर पर अकेली ही रहती थी। उसका एक लडक़ा रतलाम और दूसरी लडक़ीसैलाना के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। महिला के पति की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है।