Ratlam : अभाविप ने कालेज गेट घेरा, लगाए नारे, कहा तानाशाही नहीं चलेगी

अभाविप के छात्र नेताओं के आंदोलन के दौरान प्राचार्य डॉ. मंगलेश्वरी जोशी, डॉ. सुरेश चौहान भी उनसे चर्चा करने पहुंचे। इस दौरान छात्र नेताओं, छात्राओं और प्राचार्य के बीच जमकर बहस हुई। छात्र नेताओं ने प्राचार्य को यहां तक कह दिया कि आपसे कॉलेज नहीं संभल रहा है। 12वीं में उच्च अंक पाने वालों को शून्य अंक मिल रहे हैं। यह कैसी पढ़ाई और व्यवस्था है। आपका कोई प्राध्यापक विवि क्यों नहीं भेजा जाता, छात्राओं को जाना पड़ता है। वे कॉलेज में फीस देती है तो यह जिम्मेदारी कॉलेज की है कि वह समस्या का निदान करे। छात्रों नेता उत्तरपुस्तिकाओं की फिर से जांच की मांग पर अड़े रहे। इस पर सोमवार को प्राध्यापकों को उज्जैन विक्रम विवि भेजने का आश्वासन मिलने पर अभाविप ने आंदोलन समाप्त किया।