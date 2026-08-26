राखी से पहले खाद्य विभाग की ताबड़तोड़़ कार्रवाई

खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जाँच अभियान शुरू किया है खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश कुमार गुप्ता ने अभियान के तहत फर्म जलाराम स्वीट्स से गुजिया, रतलामी नमकीन नमकीन मिक्सर के नमूने, जेएमडी स्वीट्स से रतलामी नमकीन, मावा कटलस के नमूने, फर्म आनंद दूध अमित टाक से मावा के दो नमूने, एवं त्रिमूर्ति स्वीट्स से ड्रायफ्रूट्स लड्डू एवं बेसन लड्डू के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार रामचंद्र पांडे नायब सहायक आपूर्ति अधिकारी मुकेश चौहान साथ रहे। नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।