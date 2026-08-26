रक्षाबंधन 2026: रूद्राक्ष-क्रिस्टल-मोती से दमकेगी भाइयों की कलाई

भद्रा रहित मनेगा रक्षाबंधन

इस साल भद्रा रहित रक्षाबंधन का पर्व मनेगा। राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त 18 अगस्त को दोपहर 1 बजकर 43 मिनट से शाम 4 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। पं. नरेश शर्मा के अनुसार 27 अगस्त की सुबह पूर्णिमा 9 बजकर 9 मिनट से शुरू होगी। इसके साथ ही भद्रा भी आरंभ होगी, जो रात 9 बजकर 32 मिनट तक रहेगी। अत: 27 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने का शास्त्रनिर्देश नहीं है। 28 अगस्त को सूर्योदय के बाद तक पूर्णिमा रहेगी, जिससे रक्षाबंधन के दिन सुबह से रात्रि तक पूरे दिन राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा।