डीजे मशीनें चोरी, 24 घंटे में पुलिस ने चार को दबौचा, माल भी बरामद

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित कुमार के ने एएसपी राकेश कुमार पान्द्रो के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी रतलाम ग्रामीण किशोर पाटनवाला के नेतृत्व में थाना प्रभारी रणजीतसिंह मकवाना, एसआई प्रतापसिंह भदौरिया, इशाक खान और पुलिसकर्मियों की विशेष टीम गठित कर चोरी की पतारसी में लगाया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि शिवगढ़ निवासी तरुण वाघेला एवं उसके साथियों की उक्त चोरी की घटना में भूमिका है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शिवगढ़, बाजना, रावटी एवं भग्गा सेलोत क्षेत्र में लगातार सर्चिंग एवं आरोपियों की तलाश की गई। पुलिस टीम ने आरोपियों को पकडक़र पूछताछ की। पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की घटना में संलिप्तता सामने आई। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 8 डीजे मशीनें बरामद कर ली। साथ ही वारदात में उपयोग किए गए चार पहिया वाहन एमपी 09 सीएम-3002 एवं एक बाइक क्रमांक एमपी 4र्3ंझेडजी-2247 को भी जब्त किया।