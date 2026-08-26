अब कृषि विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

चार सूत्रिय मांगों को लेकर हड़ताल

कृषि विभाग एसएडीओ कार्यालय, रतलाम में अधिकारियों ने अपनी चार सूत्रिय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, पूर्व अध्यक्ष बालचंद्र डोडियार का कहना है कि कृषि विस्तार अधिकारियों का कार्य मुख्य रूप से मैदानी प्रकृति का है। उन्हें किसानों के खेतों, गांवोंं और विभिन्न स्थानों पर जाकर कृषि संबंधी योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन, फसल निरीक्षण और विभागीय गतिविधियों का संचालन करना पड़ता है।