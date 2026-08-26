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अब कृषि विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

ई-अटेंडेंस का विरोध: ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरोध में चार सूत्रिय मांगों को लेकर आंदोलन किया शुरू, कृषि विस्तार अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। जिले के करीब 70-80 मंत्री कर्मचारी शामिल।
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रतलाम

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Gourishankar singh Jodha

Aug 26, 2026

Agriculture Department news ratlam

ई-अटेंडेंस का विरोध: ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के विरोध में चार सूत्रिय मांगों को लेकर आंदोलन किया शुरू, कृषि विस्तार अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। जिले के करीब 70-80 मंत्री कर्मचारी शामिल।

रतलाम। अब प्रदेश सहित जिले में कार्यरत कृषि विभाग से संबंधित कर्मचारियों ने ई-अटेंडेंस के विरोध में करते हुए कामकाज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी हैं। इस कारण अब विभाग से संबंधित जीओ टेकिंग, ऑफिस कार्य, एमपी किसान पोर्टल पर भौतिक सत्यापन, कृषि मेपर पर भौतिक सत्यापन आदि कई कार्य प्रभावित होंगे।

कृषि विस्तार अधिकारियों ने काम काज बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्रांत के आव्हान पर राज्य के समस्त कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी शुरू गई हड़ताल के दौरान नारेबाजी करते हुए मध्यप्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ, जिला इकाई ने ईएचआरएमएस प्रणाली में ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता का विरोध किया।

चार सूत्रिय मांगों को लेकर हड़ताल
कृषि विभाग एसएडीओ कार्यालय, रतलाम में अधिकारियों ने अपनी चार सूत्रिय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, पूर्व अध्यक्ष बालचंद्र डोडियार का कहना है कि कृषि विस्तार अधिकारियों का कार्य मुख्य रूप से मैदानी प्रकृति का है। उन्हें किसानों के खेतों, गांवोंं और विभिन्न स्थानों पर जाकर कृषि संबंधी योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन, फसल निरीक्षण और विभागीय गतिविधियों का संचालन करना पड़ता है।

संघ ने रखी ये प्रमुख मांगें
ऐसी स्थिति में ईएचआरएमएस के माध्यम से ऑनलाइन ई-अटेंडेंस दर्ज करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। संघ की प्रमुख मांगों में ईएचआरएमएस प्रणाली से ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता तत्काल समाप्त करना, कृषि विस्तार अधिकारियों को 2800 रुपए ग्रेड-पे का लाभ प्रदान करना, अतिरिक्त केंद्र के लिए 5000 रुपये प्रतिमाह भत्ता और 5000 रुपए प्रतिमाह एग्री स्टेट भत्ता प्रदान करना शामिल है।

जिले के करीब 70-80 मंत्री कर्मचारी शामिल
संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित और सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान जिले के करीब 70-80 कृषि विस्तार अधिकारी हड़ताल होने से जीओ टेकिंग, ऑफिस कार्य, एमपी किसान पोर्टल पर भौतिक सत्यापन, कृषि मेपर पर भौतिक सत्यापन आदि कई कार्य प्रभावित होंगे।

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Updated on:

26 Aug 2026 10:22 pm

Published on:

26 Aug 2026 10:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / अब कृषि विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

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