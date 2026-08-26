छात्रावास में संदिग्धों की गतिविधियां, आक्रोशित छात्र पहुंचे आइए थाने पर

विरियाखेड़ी स्थित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह पीजी आदिवासी छात्रावास में गत 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात 1 बजे कुछ अज्ञात बदमाश घुसे और वहां दहशत फैलाने का काम किया। रात में विद्यार्थियों को इसका पता नहीं चला किंतु सुबह इसकी जानकारी लगी। बाद में सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के कुछ और साथी भी हॉस्टल के बाहर दिखे। दो दिन तक छात्रावास प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार की शाम सात बजे हॉस्टल के छात्र औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंच गए और एफआइआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। थाना प्रभाकी डीएसपी गायत्री सोनी ने उनकी बात सुनी और कहा कि आप लोग चाहे तो अभी एफआइआर करवा ले या फिर आवेदन देकर जांच करवाए जिसे नामजद केस दर्ज किया जा सके। फिलहाल छात्रावास अधीक्षक गोकुल सिंह धारवे की तरफ से थाने पर आवेदन दिया गया है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ विद्यार्थी एफआइआर दर्ज करवाने पर अड़े रहे।