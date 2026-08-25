महंगी कार में हो रही थी MD ड्रग्स की तस्करी, रतलाम पुलिस ने 2.70 करोड़ का माल पकड़ा

मुखबिर की सूचना को नियमानुसार दर्ज किया गया, इसके बाद सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी गई। पंचों और पुलिस बल के साथ रानीगांव फंटे पर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद ही मुखबिर की ओर से बताए गए बुलिए की काले रंग की क्रेटा कार आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक ने वाहन को तेज से रियावन की तरफ दौड़ा दिया। पुलिस ने पीछा कर बिलंदपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर कार को पकड़ लिया। पुलिस ने लखन पिता भेरूलाल मीणा (निवासी भाकरखेड़ी, थाना कालूखेड़ा) को गिरफ्तार कर लिया है। कार चालक और उसके दो अन्य साथी जंगल की ओर भाग गए। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है। जहां से एमडी लेकर आया था, वहां दल भेजा गया है। पुलिस टीम की ओर से जंगल में सर्चिंग की गई, लेकिन आरोपी फरार होने में सफल हो गए। पुलिस ने कार में से 2.495 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की। कार की कीमत करीब 20 लाख रुपए अलग से है।