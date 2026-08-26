‘मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी…’, कभी IAS तो कभी CBI बनकर घूमती थी तृप्ति सिंह, भोपाल के बिल्डर से की थी शादी

शिकायत के बाद चंदेरी पुलिस ने भोपाल निवासी तृप्ति सिंह पुत्री सुनील सिंह राजपूत, उसके भाई सुधांशु, अंजलि सिंह और तनुज वैश्य पर एफआईआर दर्ज कर 23 अगस्त को चंदेरी की किला कोठी से भाई-बहन को गिरफ्त्तार कर लिया था। पुलिस एक दिन की रिमांड के बाद अवधि बढ़‌वाकर मंगलवार को दोनों आरोपियों को लेकर भोपाल पहुंची। पुलिस टीम ने तृप्ति के पिता के घर और ससुराल में दबिश देकर कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए हैं। अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि फर्जी अधिकारी बनकर या सीबीआई कार्ड का धौंस दिखाकर इन ठगों ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है।