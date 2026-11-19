आकाश देवानी Patrika.com की मध्यप्रदेश स्टेट टीम में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं और वर्ष 2024 से पत्रिका समूह से जुड़े हैं। इससे पहले उन्होंने ‘राज एक्सप्रेस’ में बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दीं। उनकी पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 2022 में ‘राज एक्सप्रेस’ से हुई, जहां उन्होंने विभिन्न विषयों पर खबरों के लेखन और एंकरिंग का अनुभव हासिल किया। आकाश ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित एमजीएम कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से ‘एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन’ की डिग्री हासिल की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि राजनीति, क्राइम, पर्यटन, बॉलीवुड और यूटिलिटी से जुड़ी खबरों में है। वे खबरों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए उपयोगी तरीके से प्रस्तुत करने पर जोर देते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से उनका उद्देश्य पाठकों तक सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना है।