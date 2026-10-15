Rajasthan: इकलौते बेटे-बहू हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी के गांव की महिला से थे संबंध, इसी बात को लेकर बढ़ा था विवाद

तारानगर डीएसपी रोहित सांखला के अनुसार, शुरुआत में पुलिस को वाहन की टक्कर से हादसा होने की सूचना मिली थी। सीसीटीवी फुटेज और जांच में हत्या का मामला सामने आया। मृतका महेंद्र देवी के पिता की रिपोर्ट पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर रामचंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर, तारानगर थाने में आरोपी के साथ मारपीट की कोशिश के मामले में मृतका के भाई नरेश को भी गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक, आरोपी को शौच के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय अपनी बहन की मौत से नाराज उसके भाई नरेश ने हमला करने का प्रयास किया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों शव परिजनों को सौंप दिए। बुधवार शाम चंगोई गांव में रविंद्र और महेंद्र देवी का अंतिम संस्कार किया गया।