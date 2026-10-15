चूरू: ‘गांव में आपका चाल-चलन ठीक नहीं है, वोट कौन देगा?’ सरपंच बनने की चाह में इकलौते बेटे-बहू की हत्या मामले में खुलासा

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, इस वारदात के पीछे पारिवारिक विवाद के साथ अन्य रंजिश भी सामने आई हैं। रामचंद्र सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता था, जबकि रविंद्र इसका विरोध कर रहा था। बेटे का कहना था कि पिता के कथित आचरण के कारण गांव में उनकी छवि ठीक नहीं है और उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, रामचंद्र के एक महिला से कथित संबंध थे। रविंद्र इस बात को लेकर पिता को टोकता था। वहीं, रामचंद्र की बेटी सुमन की भी भाई से रंजिश होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में रविंद्र और उसके ताऊ के बेटे रामवीर के बीच 10 लाख रुपए के लेन-देन का विवाद भी बताया गया है। आरोप है कि इस मामले में रामवीर रविंद्र को जान से मारने की धमकियां दे रहा था।