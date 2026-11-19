अरविंद राव, राजस्थान पत्रिका डिजिटल में पत्रकार एवं कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्हें डिजिटल पत्रकारिता, ग्राउंड रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में 8 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे 18 मई 2025 से राजस्थान पत्रिका डिजिटल से जुड़े हैं। उनकी प्रमुख रुचि राजस्थान की राजनीति, अपराध, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, किसान एवं ग्रामीण समस्याओं और सरकारी योजनाओं के जमीनी प्रभाव से जुड़ी खबरों में है। वे ग्राउंड रिपोर्टिंग, तथ्यों की पड़ताल, एक्सक्लूसिव स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज और प्रेरणादायक सफलता की कहानियों के माध्यम से उन मुद्दों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। राजस्थान पत्रिका डिजिटल से पहले वे ईटीवी भारत (हैदराबाद) में लगभग पांच वर्ष, अमर उजाला (नोएडा) में लगभग तीन वर्ष और दैनिक जनमोर्चा (अयोध्या) में पत्रकारिता एवं ग्राउंड रिपोर्टिंग से जुड़े रहे हैं। उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य जमीनी हकीकत, जनसमस्याओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े तथ्यों को सामने लाना तथा पाठकों तक निष्पक्ष, सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना है। संपर्क: arvind.kumar@in.patrika.com