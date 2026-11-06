चित्तौड़गढ़ में सरपंच चुनाव परिणाम आते ही बवाल: हार के बाद पोलिंग पार्टी पर पथराव, गाड़ियां तोड़ीं; कमरों में छिपकर बचाई जान

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरती। मतगणना केंद्र पर देर रात करीब दो बजे तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रखे रही, ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो। फिलहाल, विवाद की वजह चुनाव परिणाम के बाद लगाए गए फर्जी मतदान और गड़बड़ी के आरोप बताए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। चुनाव में हार-जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन परिणाम के बाद हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ ने गांव में तनाव पैदा कर दिया।