एक ही गांव, एक ही बिरादरी… चित्तौड़गढ़ के वार्ड 34 में ‘प्रधान बनाम प्रधान’ की अनोखी जंग, धर्मसंकट में मतदाता

चित्तौड़गढ़. लोकतंत्र के चुनावी अखाड़े में कई बार ऐसे दिलचस्प संयोग बन जाते हैं, जो किसी फिल्मी पटकथा को भी मात दे दें। मेवाड़ की सियासत में इन दिनों एक ऐसा ही सुपर-हॉट और दुर्लभ मुकाबला चर्चा के केंद्र में है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 34 के चुनावी रण ने ऐसा सियासी दंगल खड़ा कर दिया है, जिसकी गूंज गंगरार क्षेत्र की हर चौपाल और चाय की दुकान पर सुनाई दे रही है। यह मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर का तो है ही, साथ ही यह एक ही गांव के राणावत परिवार के दो दिग्गज परिवारों के बीच 'प्रधान बनाम प्रधान' का बन गया है। इस वार्ड में मंजे हुए राजनीतिक विश्लेषक भी सटीक परिणाम क्या होंगे, इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे है। वार्ड नंबर 34 के पूरे चुनावी परिदृश्य में अभी चौगावड़ी गांव चर्चा के केंद्र में है। दोनों ही प्रमुख दलों ने जब एक ही गांव के दो दिग्गजों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो इससे सियासत का पारा चढ़ गया है। दोनों ही दिग्गजों के लिए अपनी राजनीतिक साख बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजनीति में एक-दूसरे के बिल्कुल समकक्ष खड़े इन दोनों परिवारों के लिए यह चुनाव जीतना आगे के सफर के लिए भी कड़ा आपसी संघर्ष साबित होने वाला है।