2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टोंक

Rajasthan Politics: ‘जूते मैं दे दूंगा’, विवादित बयान देने वाले पूर्व विधायक ने BJP MLA को भी दे डाली ये नसीहत

निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रमुख कांग्रेस का बना दो, जूते तो मैं दे दूंगा। साथ ही उन्होंने वर्तमान विधायक को नसीहत दे डाली।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Updated: 2 Nov 2026, 12:11 PM IST

Prashant Bairwa

पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा। फोटो: पत्रिका

टोंक। निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने पत्नी सुषमा बैरवा के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान विवादित बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने जिला प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रमुख कांग्रेस का बना दो, जूते तो मैं दे दूंगा। साथ ही उन्होंने वर्तमान विधायक को संभलकर रहने की नसीहत दे डाली। सियासी गलियारों में उनके बयान की खूब चर्चा हो रही है।

पत्नी सुषमा बैरवा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन करने पहुंचे निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने कहा कि कांग्रेस का प्रधान आप बिठाओगे तो बीजेपी की ईंट से ईंट ​तो मैं बजा दूंगा। जिला प्रमुख कांग्रेस का बना दो, जूते तो मैं दे दूंगा। हालांकि, जूते किसके दूंगा ये तो पता नहीं। मैं अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं। उनके तो हाथ जोड़-जोड़कर काम करा लेता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए।

निवाई विधायक को दी ये नसीहत

प्रशांत बैरवान ने अपने चुनाव का जिक्र करते कहा कि वे चुनाव के दौरान पूरी तरह लोगों के बीच नहीं जा पाए। कई जगह लोग उनका स्वागत भाटे से करने के लिए बैठे थे तो कई जगह लट्ठ लेकर तैयार थे। उन्होंने कहा कि न तो मैंने दलाली की, न ही लूट कर गया, फिर भी मुझे गांव से भगा रहे है, मैं तो साफ सुथरा निकल गया, वरना निवाई विधायक तो पिटता ही पिटता है। वर्तमान विधायक के भी दो साल बचे है, उनको भी यही कहूंगा कि भाई साहब बच के रहना। पहले तो मेरे घर में ही कलेश हो गया था। जो मेरे विरोध थे, उनको भी मैंने टिकट दिया। ताकि जनता जर्नादन का साथ मिले और क्षेत्र का विकास हो सके।

Rajasthan Sarpanch Election: किसी का पति जेल में तो किसी का ASI, सरपंच चुनी गईं इन महिलाओं की हो रही खूब चर्चा

ये भी पढ़ें
Sarpanch Kaushalya Bai Tanwar

पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर बोला हमला

प्रशांत बैरवा ने पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर भाजपा के निवाई विधायक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट और बिजली कटौती से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन विधायक समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में निवाई के लिए विकास के लिए खूब काम करवाए गए। लेकिन, भाजपा सरकार कह रही है कि ईआरसीपी जिले के लिए जीवनदायनी साबित होगी। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कई क्षेत्रों में ग्रामीणों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

Rajasthan Sarpanch Election: गांव में निर्विरोध सरपंच तय हो गए थे, फिर अचानक युवाओं ने पलटी बाजी, जानिए पंचायत चुनाव का रोचक मुकाबला

ये भी पढ़ें
Omaram Patel-Ramesh Bhati

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 12:11 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan Politics: ‘जूते मैं दे दूंगा’, विवादित बयान देने वाले पूर्व विधायक ने BJP MLA को भी दे डाली ये नसीहत

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Tonk News: जयपुर में स्मैक की सप्लाई करने जा रहे दो युवक गिरफ्तार, कब्जे से 18 लाख का माल बरामद

Tonk News
टोंक

राजस्थान में टोंक के बनास पुल पर बड़ा हादसा, बीच हाइवे चलते कंटेनर में धू-धूकर आग से हड़कंप, जानिए पूरा घटनाक्रम

कंटेनर में धू-धूकर आग से हड़कंप
टोंक

Tonk : टोंक में अनोखी और दिलचस्प है चुनावी सिम्बल की सूची, किसी को अंगूर मिलेगा तो किसी को हरी मिर्च

tonk panchayat elections 2026 unique and interesting election symbols list
टोंक

दीपावली से पहले राजस्थान के इस शहर में मिला अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा, गोदाम में छिपाकर रखे थे करोड़ों के पटाखे

Illegal Firecrackers-2
टोंक

Tonk Accident: कौथून-लालसोट हाईवे पर दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत, हरियाणा निवासी चालक की मौत

tonk accident
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.