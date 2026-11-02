Rajasthan Politics: ‘जूते मैं दे दूंगा’, विवादित बयान देने वाले पूर्व विधायक ने BJP MLA को भी दे डाली ये नसीहत

प्रशांत बैरवान ने अपने चुनाव का जिक्र करते कहा कि वे चुनाव के दौरान पूरी तरह लोगों के बीच नहीं जा पाए। कई जगह लोग उनका स्वागत भाटे से करने के लिए बैठे थे तो कई जगह लट्ठ लेकर तैयार थे। उन्होंने कहा कि न तो मैंने दलाली की, न ही लूट कर गया, फिर भी मुझे गांव से भगा रहे है, मैं तो साफ सुथरा निकल गया, वरना निवाई विधायक तो पिटता ही पिटता है। वर्तमान विधायक के भी दो साल बचे है, उनको भी यही कहूंगा कि भाई साहब बच के रहना। पहले तो मेरे घर में ही कलेश हो गया था। जो मेरे विरोध थे, उनको भी मैंने टिकट दिया। ताकि जनता जर्नादन का साथ मिले और क्षेत्र का विकास हो सके।