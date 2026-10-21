Tonk Accident: कौथून-लालसोट हाईवे पर दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत, हरियाणा निवासी चालक की मौत

दत्तवास थाना पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मुश्ताक (39) पुत्र हाजी मकसूल्ला निवासी साखम, जिला नूंह (हरियाणा) के रूप में हुई है। पुलिस को ट्रक में मिले आधार कार्ड और मोबाइल फोन के आधार पर उसकी पहचान का पता चला। मुश्ताक ट्रक में परचून का सामान भरकर दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था। इसी दौरान कौथून-लालसोट हाईवे पर सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में मुश्ताक गंभीर रूप से घायल होकर ट्रक में फंस गया, जबकि दूसरे ट्रक का चालक भी घायल हो गया।