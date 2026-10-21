Jhalawar: उम्र में बड़े पति के जुल्म से तंग आकर लड़की ने दी हत्या की सुपारी, पिता-मामा ने 4 लाख में करवाई थी शादी

Jhalawar Minor Marriage Case: शादी जैसे पवित्र रिश्ते की आड़ में एक 17 साल की किशोरी का चार लाख रुपए में सौदा कर दिया गया। सौदा करने वाले कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसके अपने पिता और मामा थे। किशोरी को करीब दोगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया। इतना ही नहीं, उसे घर से भागने से रोकने के लिए स्टांप पर ऐसी अमानवीय शर्तें लिखवाई गईं, जिनमें उसके आने-जाने और फोन रखने तक की स्वतंत्रता छीन ली गई। झालावाड़ पुलिस ने इस संवेदनशील मामले में कार्रवाई करते हुए किशोरी के पिता, मामा और कथित पति को गिरफ्तार किया है। मामले में मानव तस्करी, शोषण और बाल विवाह से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गई हैं।