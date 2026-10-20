Exclusive: ‘क्या रे, तुम वही हो न, जो कल रात हमला करके भागे थे?’ RPF के सवाल सुनते ही घबरा गए टाइगर श्रॉफ के हमलावर

आरपीएफ के दोनों जवान तुरंत उस नाबालिग के पास पहुंचे और उसकी सीट के नजदीक बैठ गए। उन्होंने शातिर अंदाज में उससे पूछताछ की, 'तुम लोग तो मुंबई से तीन लोग चढ़े थे, बाकी के दो साथी कहां हैं?' यह सुनते ही नाबालिग घबरा गया और झट से बोला, 'वे दोनों तो सो रहे हैं।' इसके बाद उसने अपने साथियों को हिलाते हुए कहा, 'उठो, कोटा आ गया है।' जैसे ही दोनों आरोपी नींद से जागे, यात्री बनकर बैठे आरपीएफ जवान ने सीधे सवाल दागा, 'क्या रे, तुम लोग वही हो न, जो कल रात हमला करके भागे थे?' यह सुनते ही तीनों आरोपियों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं।