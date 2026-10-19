Tiger Shroff Firing Case : एसपी कोटा तेजस्वनी गौतम का बड़ा खुलासा, जयपुर से भागने की फिराक में थे आरोपी

पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि यहां सभी तत्काल पहुंचे और हमने रणनीति बनाई कि कोटा रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर आरोपियों को डिटेन करना है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आरोपियों की तस्वीरें तो उपलब्ध थीं, लेकिन ट्रेन में उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं थी। ऐसे में यात्रियों की भीड़ और प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों के बीच उनकी पहचान कर पकड़ना आसान नहीं था। हमने तय किया कि ट्रेन के कोटा पहुंचने से पहले ही जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं, ताकि आरोपियों को पुलिस की मौजूदगी की भनक नहीं लगे। मुझे यह भी आशंका थी कि आरोपी ट्रेन के आउटर पर रुकने के दौरान उतरकर भागने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आउटर पर भी पुलिस टीम तैनात की गई।