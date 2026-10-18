Rain Update : राजस्थान में 23-24 अक्टूबर को फिर बदलेगा मौसम! जयपुर में कुछ इलाकों में गिरे ओले, बढ़ी ठंड

Rain Update : राजस्थान में अक्टूबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार 23-24 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। जिसके असर से मौसम में फिर बदलाव दिखाई देगा। फिलहाल जयपुर में रविवार दोपहर बाद ओले गिरे और बारिश हुई। शाम को मौसम पूरी तरह सुहाना रहा और मौसम में ठंडक रही। मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर को जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना के बाद 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इससे पहले 18 अक्टूबर को राज्य के अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज झोकेदार हवा का येलो अलर्ट जारी किया था।