Rajasthan : आरजीएचएस के डिस्चार्ज नियमों में बड़ा बदलाव, अब मरीजों को आंख झपकाकर सत्यापन से मिलेगी छूट

RGHS Update : उदयपुर. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत अस्पताल से छुट्टी देते समय मरीज का आंख झपकाकर सत्यापन करने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब यदि मरीज की गंभीर हालत या अन्य चिकित्सकीय कारणों से आंख झपकाकर सत्यापन नहीं हो पाता है, तो अस्पताल इसके स्थान पर मरीज की स्थिति से जुड़ा चिकित्सकीय कारण दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए आरजीएचएस की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आरजीएचएस के निर्देश के अनुसार, अस्पताल से छुट्टी देते समय मरीज की लाइव फोटो लेकर आंख झपकाकर सत्यापन करना जरूरी था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल में उपचार लेने वाला मरीज वही है, जिसका रिकॉर्ड योजना में दर्ज है। लेकिन कुछ मरीजों की हालत ऐसी होती है कि वे इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते। इसी परेशानी को देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है।