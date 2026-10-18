Rajasthan : नवरात्र पर सीएम भजनलाल का तोहफा, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को मिलेगा मासिक यात्रा भत्ता

CM Bhajanlal : नवरात्र पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। इस अवसर पर सीएम भजनलाल ने नवीन 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया। साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें प्रतिमाह थाने एवं पुलिस चौकी में पदस्थापित काॅन्स्टेबल, हेड काॅन्स्टेबल और एएसआई की तरह निश्चित यात्रा भत्ता देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों में कानून का भय और महिलाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना पैदा करना भी है।