मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव है। वर्तमान में पत्रिका के राजस्थान डिजिटल डेस्क पर चीफ कंटेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हूं। इससे पूर्व पत्रिका संस्था के नेशनल व पॉलिटिकल डेस्क पर भी कार्य किया। मेरी भर्ती लखनऊ में पत्रिका के यूपी डेस्क पर हुई थी। उस वक्त 4 पन्नों का अखबार भी वहां से बनाकर भेजा जाता था। इससे पूर्व गांव कनेक्शन के प्रिंट व डिजिटल मीडियम में डिप्टी न्यूज एडिटर के तौर कार्यरत रहा। जहां पर खबरों को लिखना, एडिट करना, नए रुप में परोसने की जिम्मेदारी थी। इससे पूर्व समय live.com, फिर राष्ट्रीय सहारा लखनऊ अखबार जनरल डेस्क, फिर रायबरेली डेस्क इंचार्ज के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट व जनसत्ता एक्सप्रेस में जनरल डेस्क इंचार्ज के रूप में कार्य किया। हिंदुस्तान ​लखनऊ से ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में कैरियर की शुरुआत की थी। हिंदुस्तान में रहते हुए 'चर्चा में' नाम से एक साप्तहिक कलाम लिखता था। आधिकारिक ईमेल: sanjay.srivastava@in.patrika.com